Hospital Municipal, o primeiro de São João de Meriti, contando inicialmente com 30 leitos de UTI. Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 09:22

Hospital Municipal de 30 leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19 cadastrados no Ministério da Saúde.

de São João de Meriti (Abdon Gonçalves), antigo PAM (Posto de Assistência Média), completou um ano de sua reinauguração no último dia 20 de maio. A unidade foi totalmente reestruturada e equipada antes de voltar a funcionar, comexclusivos para pacientes com a Covid-19 cadastrados no Ministério da Saúde.

Com a antecipação de sua reabertura devido ao crescente número de pacientes infectados pela doença na cidade, em maio de 2020, toda a estrutura da unidade foi montada com equipamentos de tecnologia avançada, equipes qualificadas de atendimento médico, exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal Humaniza Lab e exames de imagem, que são realizados no Centro de Imagem, funcionando 24 horas por dia.



A administração do posto é dos diretores médicos, Dr. Altair Soares e Dr. Márcio Bermal, e da diretora administrativa, Joziane Nunes.



O Hospital Municipal de São João de Meriti é a referência do município para atender os pacientes graves de covid-19 William Montarroyos

Abertura para o público em geral em Novembro



Em 22 de novembro de 2020, cinco meses após o funcionamento só para os casos de pacientes com coronavírus, o hospital foi aberto para o público em geral e, desde então, além dos 30 leitos de UTI para covid-19, conta com mais 20 leitos de enfermaria, 36 de clínica médica, divididos entre enfermaria psiquiátrica, sala vermelha, sala amarela, sala de sutura, hipodermia, soroterapia, CTI adulto, dentre outros tipos de atendimentos.



De acordo com a pasta, a unidade mantém a média de 500 atendimentos/dia, com um total de mais de 2 mil internações nesse período, tanto por covid-19 quanto por outras enfermidades, além de atender exclusivamente emergências com as seguintes especialidades: cardiologia, neurocirurgia, nefrologia e cirurgia geral, além do trabalho de profissionais como intensivistas, socorristas e enfermeiros.



Governo Presente Baixada



Em março deste ano, o então governador em exercício, Cláudio Castro, visitou a unidade e declarou em uma coletiva: “O hospital está lindo, parece até particular. A sorte de São João é ter um prefeito médico e o governo do estado tem obrigação de ajudar as prefeituras”.

O governador em exercício, Cláudio Castro visitando as instalações do Hospital Divulgação



"O Hospital Municipal é o maior projeto de saúde feito para São João de Meriti. Nenhum governo se preocupou em atuar na Saúde como o nosso prefeito, Dr. João, e a secretária de Saúde, Marcia Lucas. A gestão que está à frente do município trabalhou e muito para que a população tivesse um atendimento humanizado e de qualidade. E hoje, o governo conseguiu atingir essa meta", avalia o diretor médico, Dr. Altair Soares.



Serviço

O Hospital Municipal de São João de Meriti funciona 24 horas por dia e atende o perfil de público adulto, no seguinte endereço: Av. Presidente Lincoln, 26 - Jardim Meriti.

