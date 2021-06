Ao todo, seis munições cal. 38 intactas, oito pedras de crack, 55 pinos de cocaína,185 trouxinhas de maconha e um revólver Cal. 38 foram apreendidos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 15:28

Em mais uma operação realizada por Policiais Militares do, em, três indivíduos, que não tiveram a identidade revelada, forampor suspeita de integrarem ona comunidade do, no bairro de Éden.Segundo informações do Batalhão, agentes estavam em patrulhamento pela Rua Maria das Dores de Andrade Silva quando avistaram três homens em atitudes suspeitas. A equipe realizou a abordagem e, após ser feito uma revista pessoal nos indivíduos, foram arrecadados materiais ilícitos em posse dos mesmos.Ao todo, seis munições cal. 38 intactas, oito pedras de crack, 55 pinos de cocaína,185 trouxinhas de maconha e um revólver Cal. 38 foramPor fim, a ocorrência foi encaminhada a(Central de flagrantes), em Belford Roxo, aonde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.