Com os indivíduos foram apreendidos uma pistola, rádios transmissores e material entorpecente - Reprodução/ 21º BPM

Com os indivíduos foram apreendidos uma pistola, rádios transmissores e material entorpecenteReprodução/ 21º BPM

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 13:13

Policiais Militares do, em São João de Meriti , prenderam, que não tiveram a identidade revelada, durante umade retirada deno bairro. Houve confronto entre PM e criminosos. Um suspeito foi ferido e socorrido até uma unidade de saúde.De acordo com as informações do Batalhão, agentes estavam realizando a remoção de barricadas naquando tiveram a atenção voltada para indivíduos praticando tráfico ilícito de entorpecentes. Ao avistarem os policiais, o grupo efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, que, de imediato, revidou à injusta agressão de forma proporcional.Após cessar fogo, agentes conseguiramtrês indivíduos, sendo um ferido e socorrido. Com os indivíduos foram apreendidos uma pistola, rádios transmissores e material entorpecente.A guarnição procedeu até a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro da ocorrência.