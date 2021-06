Programação da festa do padroeiro São João Batista, em São João de Meriti - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 12:54

A partir desta terça-feira (15), começam as celebrações da, em. Devido a pandemia do novo coronavírus, as solenidades serãopelo perfil oficial da Paróquia no Facebook, assim como no ano passado. Até mesmo o tradicional, que já está com seus ingressos à venda, será realizado em formato drive-thru.De acordo com a Paróquia São João Batista, todos os eventos seguirão os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde e OMS. A organização reforça que toda a renda adquirida no almoço será destinada em prol das Capelas N. S. Aparecida e Santa Luzia.A festa deste ano comemora, e nesta terça, dia 15, já apresenta em seu facebook a primeira novena do padroeiro, às 19h.