A apresentação em filme do espetáculo ‘Cão Sem plumas’ e a palestra acontecerão no Colégio Fator, no Centro de São João de Meriti, às 19h40Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 15/06/2021 14:14 | Atualizado 15/06/2021 14:24

Companhia de Dança Deborah Colker, em parceria com o Instituto Cultural Cerne e o Colégio Fator, trazem para São João de Meriti a exibição do espetáculo de dança Cão Sem plumas, seguido de palestra e bate-papo com a coreógrafa Deborah Colker, nesta quinta-feira, dia 17, às 19h30.

, em parceria com o Instituto Cultural Cerne e o Colégio Fator, trazem para São João de Meriti a exibição do espetáculo de dança, seguido de palestra e bate-papo com a coreógrafa Deborah Colker, nesta, dia 17, às

“O espetáculo é sobre coisas inconcebíveis, que não deveriam ser permitidas. É contra a ignorância humana. Destruir a natureza, as crianças, o que é cheio de vida”, comenta Deborah.



A bailarina e coreógrafa promove “Cão Sem Plumas” baseado no poema homônimo de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), seu primeiro espetáculo de temática explicitamente brasileira. Publicado em 1950, o poema acompanha o percurso do rio Capibaribe, que corta boa parte do estado de Pernambuco. Mostra a pobreza da população ribeirinha, o descaso das elites, a vida no mangue, de “força invencível e anônima”. A imagem do “cão sem plumas” serve para o rio e para as pessoas que vivem no seu entorno.



Na exibição, cenas de um filme realizado por Deborah e pelo pernambucano Cláudio são projetadas no fundo do palco e dialogam com os corpos dos 14 bailarinos. Os bailarinos se cobrem de lama, alusão às paisagens que o poema descreve, e seus passos evocam os caranguejos. Segundo a organização do evento, para construir um bicho-homem, conceito que é base de toda a coreografia, a artista não se baseou apenas em manifestações que são fortes em Pernambuco, como maracatu e coco. Também se valeu de samba, jongo, kuduro e outras danças populares.



Minha história é uma história de misturas”, afirma Deborah. ‘Cão Sem Plumas’ já foi apresentado em mais de 30 cidades brasileiras e recebeu um dos mais importantes prêmios da dança mundial, “Prix Benois de la Danse” 2018 na categoria coreografia.



A apresentação em filme do espetáculo e a palestra acontecerão no Colégio Fator, no Centro de São João de Meriti, seguindo todas as medidas de segurança e prevenção à COVID-19, por isso, as vagas são limitadas. Interessados devem entrar em contato com a Cia Cerne pelo e-mail [email protected]







”, afirma Deborah. ‘Cão Sem Plumas’ já foi apresentado em mais de 30 cidades brasileiras e recebeu um dos mais importantes prêmios da dança mundial, “Prix Benois de la Danse” 2018 na categoria coreografia.A apresentação em filme do espetáculo e a palestra acontecerão no Colégio Fator, no Centro de São João de Meriti, seguindo todas as medidas de segurança e prevenção à COVID-19, por isso, assão. Interessados devem entrar em contato com a Cia Cerne pelo e-mail [email protected]

