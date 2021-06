Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS - Divulgação / Renan Otto

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:38

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, promoverá neste sábado umde vacinação para aplicar ada vacina contra a covid-19 com a. O atendimento ocorrerá apenas na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, das 8h às 12h. Não perca!A pasta reforça que está com poucas doses de Coronavac no município, por isso reservou o sábado (19) para a aplicação da segunda dose da vacina, dando assim continuidade ao processo de imunização para quem não conseguiu se vacinar.Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário levar. Até a última divulgação, 114.067 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 60.860.