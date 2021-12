Reaquecimento do mercado de óleo e gás promoveu os setores de prestação de serviços e indústria - Reprodução Internet

Publicado 13/12/2021 18:18

A cidade de São João de Meriti segue como a segunda da Baixada Fluminense com mais empregos gerados nos últimos meses. A região acumulou saldo positivo de 1.883 postos de trabalho formais em outubro de 2021, sendo 307 pertencentes ao Formigueiro das Américas. A plataforma Retratos Regionais da Firjan, que tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged, analisou todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária).



De acordo com o último balanço publicado pela Federação, São João de Meriti, além de segundo município na Baixada, é o oitavo do Estado a gerar mais empregos no mês. Destaque para as áreas de serviços, comércio, alimentação e comércio varejista.



Em outubro, os setores de serviços abriram 215 postos de trabalho. O comércio (+109) seguiu se destacando, seguido por alimentação (+139) e comércio varejista (+116).



Segundo divulgação recente, tal resultado é fruto do investimento em trabalho e projetos que visam a qualificação dos trabalhadores, como a construção de uma escola técnica na cidade que terá um polo de tecnologia. Nos últimos meses, grandes empreendimentos e instituições de grande porte abriram filiais na cidade como as redes de supermercados DOM atacadista, Assai, Vianense, além de drogarias, lojas de móveis e da Prologis, líder global no mercado de galpões logísticos.