A pistola e o automóvel do acusado foram apreendidos - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 13/12/2021 22:04 | Atualizado 13/12/2021 22:05

Policiais Militares do 21º BPM prenderam um homem, identificado como Marcus Aurélio Fardim, por porte ilegal de arma de fogo. A abordagem policial foi realizada no bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti.



Segundo informações da equipe, agentes estavam em serviço quando suspeitaram do veículo em que o acusado estava. Ao realizar buscas no interior do automóvel, um agente encontrou a arma citada.



De imediato, foi dado voz de prisão ao suspeito e a pistola Taurus calibre 40 com 15 munições e o automóvel foram apreendidos.



A equipe conduziu o homem para a 54ª DP, em Belford Roxo, para registro de ocorrência.