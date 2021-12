Ação da PM foi realizada na Av. Cel. Raimundo Sampaio, Jardim Santa Rosa, em São João de Meriti - Divulgação

Ação da PM foi realizada na Av. Cel. Raimundo Sampaio, Jardim Santa Rosa, em São João de MeritiDivulgação

Publicado 29/12/2021 00:55 | Atualizado 29/12/2021 00:57

Dois criminosos foram presos por Policia Militares do 21º BPM após tentativa de roubo a carro na Avenida Raimundo Sampaio, no Jardim Santa Rosa, em São João de Meriti. Os indivíduos foram identificados como Hugo Pereira de Oliveira e Eduardo Coelho de Sá. A própria vítima reconheceu os autores do crime na Delegacia de Polícia.



Segundo informações da PM, uma equipe em patrulhamento suspeitou do ocorrido quando avistou o veículo em questão abandonado em via pública ao lado de alguns suspeitos. O grupo tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas não teve sucesso.



Em abordagem pessoal, a guarnição encontrou a chave do veículo roubado.

Policiais do 21º BPM conseguiram recuperar o automóvel Divulgação/ 21º BPM



Na 54ª DP, em Belford Roxo, a vítima reconheceu os dois autores do crime e após apreciação da Autoridade Policial, outros dois indivíduos, Claudio Martins e Gabriel da Costa, foram ouvidos e liberados. Na, em Belford Roxo, a vítima reconheceu os dois autores do crime e após apreciação da Autoridade Policial, outros dois indivíduos, Claudio Martins e Gabriel da Costa, foram ouvidos e liberados.