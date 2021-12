O ator Cridemar Aquino, nascido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Divulgação

Nascido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o ator Cridemar Aquino, o delegado Nunes de "Quanto mais vida, melhor!", da Rede Globo, contou ao Dia Meriti os altos e baixos de seu 2021, agradeceu as conquistas e contou o que faz para atrair sorte para o novo ano.



“Hora de traçar novas metas, agradecer, fazer novos pedidos e promessas. Esse ano temos muito que agradecer. Somos sobreviventes e sempre resistência. Agradecer por estar vivo”, disse Cridemar.



Sobre as superstições na hora da virada, o ator não se preocupa com a cor, mas costuma passar de branco e com peça íntima nova.



“Esse ano vou passar na Praia de Itapuaçu, na casa de amigos. É claro que não vou perder a oportunidade de pular sete ondinhas, para garantir a sorte é não dar bobeira para o azar".



Carregando o nome de Meriti na telinha, o ator de “Quanto mais vida, melhor!” conta que, mesmo sem uma religião especifica, tem suas práticas.



“Branco é símbolo de paz. Procuro sempre passar o réveillon com roupas claras. Estar com uma peça íntima nova é uma tradição desde sempre. E nunca me fez mal. Então vamos continuar mantendo. Também chupo sete uvas e guardo as sementes na carteira. Coisas básicas. O que desejo para 2022 é muita paz. O resto a gente corre atrás, com luta, fé e trabalho", conclui.