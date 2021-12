Brasil soma 618.457 mortos e 22.231.908 casos de covid-19 desde o início da pandemia - Reprodução/Pixabay

Publicado 30/12/2021 11:00

Há 15 dias sem registrar mortes pela doença, o munícipio de São João de Meriti encerra o mês de dezembro com a menor taxa de casos positivos e óbitos pela covid-19 do ano. No último boletim de 2021, o município contabilizou apenas um novo caso de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 17.188 casos positivos da doença. O número de óbitos, 1.415, não registrou casos nesta atualização.



Ao todo, 15.769 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 1 e podem ser descartados 5251 casos.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal segue em 0%, sem pacientes internados.

Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Vilar dos Teles, 257 casos, Centro, 228 casos e Coelho da Rocha com 143 casos. A maioria dos registros, 15.324, não teve sua localidade informada.