Um simulacro de pistola e os pertencentes da vítima foram encontrados - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 30/12/2021 15:00

Um criminoso foi preso em flagrante por Policiais Militares do 21º BPM minutos após roubar um pedestre na Avenida Nossa Senhora das Graças, no Centro de São João de Meriti. Com o acusado, foi encontrado uma mochila com todos os pertences da vítima e um simulacro de pistola. O homem foi identificado como Jonathan Helbert de Araújo.



Segundo o 21º BPM, o acusado foi encontrado rapidamente, após a própria vítima do roubo acionar uma equipe que estava em patrulhamento pela região. O homem não ofereceu resistência a abordagem.



Após comprovação do crime, agentes realizaram contato com a sala de operações e verificaram que o acusado possui sete anotações criminais. O homem foi conduzindo a 54ª DP, em Belford Roxo, para apreciação dos fatos.