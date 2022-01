Uma motocicleta, drogas e armas foram apreendidas - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 24/01/2022 23:17

Uma ação do 21º BPM nas proximidades da comunidade do Buraco Quente, em São João de Meriti, terminou com o chefe do tráfico da região baleado e preso. Um segundo suspeito foi identificado e encaminhado para a delegacia de polícia. Uma motocicleta, drogas e armas foram apreendidas.



Segundo informações do Batalhão, agentes foram verificar uma denúncia de som alto na rua Travessa Luiz Sobral, bairro Tomazinho. Ao chegar no local, os policias se deparam com vários indivíduos que ao perceberem a presença das viaturas, tentaram fugir do local efetuando disparos contra a equipe.



Após breve confronto, os agentes conseguiram capturar dois indivíduos, entre eles o chefe do tráfico, vulgo “Matue”, que foi encontrado baleado, sendo socorrido ao PAM Meriti e transferido para o Hospital da Posse.



Ao todo, uma moto, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, marca canik, um carregador com 4 munições e 338 pedras de crack foram encontrados e apreendidos.