Uma pistola PT 840, um carregador, seis munições intactas, um rádio comunicador e material entorpecente foram apreendidos - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 26/01/2022 20:18

Um criminoso foi baleado durante troca de tiros com policiais do 21º BPM no bairro de Éden, em São João de Meriti. O acusado estava tentando fugir da abordagem dos agentes quando o acidente ocorreu. A identidade do indivíduo não foi divulgada.



Segundo informações da PM, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava indo verificar uma denúncia de uma motocicleta com dois indivíduos que estariam realizando roubos. Ao passar pela Av. Dr. Roberto Silveira, os agentes identificaram os suspeitos, que realizaram disparos de armas de fogo contra a guarnição.



O Batalhão confirma que houve, de maneira moderada, revide a injusta agressão. O garupa da moto foi atingido. O condutor conseguiu manter o controle, fugindo e deixando para trás o seu companheiro.



Os policiais socorreram o indivíduo baleado ao Hospital Municipal de São João de Meriti.



Uma pistola PT 840, um carregador, seis munições intactas, um rádio comunicador e material entorpecente foram apreendidos.