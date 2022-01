Bares, casas noturnas e restaurantes de Meriti entram no combate à violência contra mulher | São João de Meriti | O Dia

Bares, casas noturnas e restaurantes de Meriti entram no combate à violência contra mulheres - Reprodução/Internet

Bares, casas noturnas e restaurantes de Meriti entram no combate à violência contra mulheresReprodução/Internet

Publicado 27/01/2022 20:10

Em São João de Meriti, bares, casas noturnas e restaurantes devem, obrigatoriamente, fixar cartazes, em local de fácil visualização, com a mensagem: “A violência física e psicológica contra a mulher é crime: denuncie! Disque 180 ou faça um sinal de “x” na palma da mão e mostre-o a um de nossos funcionários”.



A nova lei n° 2.288, de 9 de novembro de 2021, foi criada pelo vereador de São João de Meriti, Rodrigo Pit, e publicada em Diário Oficial na última sexta-feira (21):



“Muitas mulheres se sentem coagidas e com medo. Sendo assim, acredito que com essa lei podemos dar mais voz a elas e assim reduzir o número de casos dessa triste realidade. Escolhi os bares, casas noturnas e restaurantes devido ao consumo de bebidas alcoólicas e dos efeitos que isso provoca. A minha expectativa é fazer com que essas mulheres não se sintam ameaçadas e que qualquer cidadão, ao presenciar uma atitude suspeita, denuncie”, comentou o vereador.



A lei possui por finalidade reduzir o número de ocorrências no município. Segundo o Dossiê da Mulher, divulgado no segundo semestre de 2020 pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), a região da Baixada Fluminense representa 23,8% dos casos, ocupando a terceira posição no ranking de violência contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro.

Vítimas podem buscar apoio e orientação no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), em Vilar dos Teles Divulgação

No município de São João de Meriti, as vítimas podem buscar apoio e orientação no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), que fica localizado na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, nº 122, Vilar dos Teles e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.