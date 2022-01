Operações tapa-buracos vem acontecendo em diversos pontos de São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 27/01/2022 12:00

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEMOB), atuou mais uma vez na pavimentação da cidade. Nesta semana, agentes da pasta levaram asfalto novo para a Rua Maria Soares Sendas, no Parque Barreto, e na Rua Piauí, Centro.



A ação começou pela manhã e se estendeu ao longo do dia. Operações tapa-buracos vem acontecendo em diversos pontos da cidade.



De acordo com a pasta, a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação.

Agentes levaram asfalto novo para a Rua Maria Soares Sendas, na saída do Shopping Grande Rio Divulgação/ PMSJM

As operações continuarão e a população pode solicitar os serviços via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852.