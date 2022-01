Dupla é presa com armas e drogas em Meriti | São João de Meriti | O Dia

Material encontrado e apreendido com os dois suspeitos - Divulgação/ 21º BPM

Material encontrado e apreendido com os dois suspeitosDivulgação/ 21º BPM

Publicado 25/01/2022 22:19

Policiais Militares do 21º BPM prenderam em flagrante dois indivíduos suspeitos de participação no tráfico de drogas, no bairro São Mateus, em São João de Meriti. Com eles foram encontradas armas e drogas.



Agentes estavam em serviço para coibir o roubo de cargas e de veículos quando avistaram a dupla. Ao serem abordados, os acusados não reagiram, segundo a PM.



Dentro de uma mochila preta que estava com os suspeitos foram encontrados dois revólveres, três munições intactas, 170 pinos de cocaína (850g), 106 trouxinhas de maconha (106g) e 64 pedras de crack (64g).



Diante dos fatos, a dupla foi conduzida a 54ª DP, em Belford Roxo, para apreciação das autoridades.