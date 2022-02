A operação aconteceu no bairro Vilar dos Teles - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 02/02/2022 19:50

Um confronto entre Policiais Militares do 21°BPM e criminosos no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, terminou com um criminoso baleado e drogas apreendidas.



Segundo o Batalhão, agentes em serviço foram atacados por um grupo de indivíduos. A equipe revidou a injusta agressão, vindo a atingir um dos suspeitos.



O indivíduo baleado, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido ao Hospital Municipal de São João de Meriti.



Por fim, a ocorrência foi encaminhada à 54°DP, em Belford Roxo, para registro.