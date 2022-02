Shopping Grande Rio aposta em atração espacial para a criançada - Divulgação

Publicado 01/02/2022 22:00

Até o fim de fevereiro, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, recebe a atração “Passeio nas Estrelas”, que conta com um cenário decorativo espacial repleto de planetas, satélite e um grande foguete onde os participantes podem subir até o topo e descer em um escorrega temático de cinco metros de altura.



Em referência a primeira vez em que o homem pisou na lua, em 1969, o evento conta ainda com uma réplica de um astronauta no topo do satélite secundário segurando uma bandeira.

Todos os protocolos de higienização são reforçados na ação. O uso de máscara é obrigatório para todos acima de 2 anos.



Para se divertir, o valor do ingresso é R$ 25,00 para brincar durante 15 minutos. Para aproveitar a atração durante 30 minutos, o valor é R$ 30,00. Cada minuto adicional é cobrado o valor R$ 1,00.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, em São João de Meriti.