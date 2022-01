Representantes de São João de Meriti no lançamento do evento Sesc Verão 2022 - Beto Franzen

Publicado 30/01/2022 20:10 | Atualizado 30/01/2022 20:11

Com atividades culturais e de lazer, teve início, neste domingo (30), o evento Sesc Verão 2022, na Vila Olímpica de São João de Meriti. Pela primeira vez na história, o projeto traz esporte e cultura, como grandes shows de música e oficinas com ídolos do esporte nacional, para a região. A programação é 100% gratuita.



O evento contou com a presença do prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, do representante da pasta, Dinho Meriti, do vereador Rodrigo Pit, de secretários e do diretor de programas sociais do Sesc Rio Fernando Alves.



Da esq. para dir.: Sérgio Claro, Presidente do Sincovame, deputado Valdecy da Saúde, Prefeito Dr. João, Secretário de Esporte Dinho Meriti, Secretário de Transporte, Bebeto, Rodrigo Pit, vereador, Roberto Barcelos, gerente do Sesc SJM, e Fernando Alves, diretor de programas sociais do Sesc Beto Franzen

O Deputado Valdecy da Saúde discursou na estreia do evento e elogiou as ações:

"Esporte é qualidade de vida, é saúde. Ações desta magnitude, em relação ao esporte, nunca foram vistas antes por aqui. Parabéns ao secretário Dinho Meriti pelo excelente trabalho à frente da Secretaria de Esportes do município. Esta é mais uma parceria da prefeitura com o governo do Estado, que tem olhado com muito carinho e comprometimento para esta cidade. Agradeço também ao Márcio Reis, Secretário Executivo, e Câmara de Vereadores".



Oficinas de beachtennis, skate, atletismo, futmesa, tênis de mesa, aula de ritmos, jump, alongamento e recreação com brinquedos gigantes foram disponibilizados Beto Franzen

O campeão olímpico do vôlei e técnico do time feminino do Sesc RJ Flamengo, Bernardinho, participou do evento em apresentação especial com as jogadoras e tirou fotos com alguns admiradores.



A organização reforçou que hoje foi apenas o primeiro dia de evento, nos dias 5 e 6 de fevereiro as atividades continuam.



Esporte Presente



A Secretaria Estadual de esporte e lazer anunciou a construção de 1.500 núcleos socioesportivos, com objetivo de formar cidadãos e descobrir talentos. São João de Meriti foi uma das cidades contempladas com a novidade. O Governador Cláudio Castro concedeu 6 núcleos do Esporte Presente para o município, que vem se destacando como um dos maiores investidores e incentivadores na prática do esporte.



Segundo o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca, um dos benéficos é o programa Bolsa Atleta, visando apoio a atletas e paratletas, da base ao alto rendimento.

Evento Sesc Verão 2022, na Vila Olímpica de São João de Meriti Beto Franzen