O evento acontece na Vila Olímpica de São João de Meriti com entrada gratuitaDivulgação

Publicado 30/01/2022 09:00

Neste domingo, 30 de janeiro, começa o evento Sesc Verão 2022 na Vila Olímpica de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Pela primeira vez na história, o projeto traz atividades culturais e de lazer, como grandes shows de música e oficinas com ídolos do esporte nacional, para a região. A programação é 100% gratuita.



No evento de estreia, o campeão olímpico do vôlei e técnico do time feminino do Sesc RJ Flamengo, Bernardinho, participa do evento em apresentação especial com as jogadoras e estará disponível para fotos com os fãs, às 15h.



Confira as atividades oferecidas no Sesc Verão 2022:



30 de janeiro (domingo): o evento contará com a presença do time feminino de vôlei Sesc Flamengo e com o treinador multicampeão Bernardinho. Além disso, serão realizadas atividades artísticas e esportivas, como a presença do Cortejo Nariz Vermelho, banda de fanfarra, ponto de leitura, massoterapia. Na parte esportiva: oficinas de beachtennis, skate, atletismo, futmesa, tênis de mesa, hóquei, torneio de voleibol e basquete, aula de ritmos, jump, alongamento e recreação com brinquedos gigantes.



5 de fevereiro (sábado): a programação inclui as exposições “Conhecendo a Cultura Maker - Instalação Mundo 3D/Mais Leve que o Ar” e “ACT Arena Gamer - RPG e Board Games”, além das atividades Sarau de Slam – Poetas Compulsivos, clínicas de basquete e futevôlei, campeonato de basquete 3x3, orientação em saúde, dentre outras.



6 de fevereiro (domingo): os visitantes poderão curtir o som do DJ Demmer BXD, visitar exposições, participar de atividades de orientação em saúde, assistir a uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio e participar de uma clínica de voleibol com o ídolo. Haverá, ainda, show com atletas de fut7 do cenário nacional, além de aula de ritmos, clínica de freestyle, recreação com brinquedos gigantes e muito mais.