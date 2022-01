As aulas de yoga acontecem toda quinta-feira, às 9h - Divulgação/ PMSJM

28/01/2022

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria da Melhor Idade, promoveu nesta semana, o aulão de yoga na Tenda da Melhor Idade, localizada na Praça dos Três Poderes. O evento foi dedicado aos alunos cadastrados.



De acordo com a pasta, a prática do exercício é muito importante para energia física, mental e emocional dos idosos. Além disso, ajuda no tratamento da depressão e de doenças crônicas, melhora o equilíbrio e a circulação.

A meritiense Rosangela Tebaldi participa das aulas promovidas pela Tenda e elogiou: “Parabéns a todos os envolvidos pelo belo trabalho realizado. Toda quinta-feira estou presente. Já convoquei minhas amigas para estarmos juntas nas próximas oportunidades “.



Para participar das atividades, o meritiense deve comparecer à Subsecretaria da Melhor Idade, localizada na Praça dos Três Poderes, com o documento de identidade, CPF e comprovante de residência para fazer o cadastramento.



A aula de yoga acontece toda quinta-feira, às 9h.



