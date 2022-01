A V Conferência Municipal de Igualdade Racial de São João de Meriti ocorrerá no dia 9/2 - Divulgação/ PMSJM

Publicado 28/01/2022 19:17

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, realizou na Casa da Cultura de Meriti, localizada na Praça da Bandeira, a Pré-Conferência Municipal Igualdade Racial.

O intuito do encontro é discutir a discriminação étnico-racial, étnico-cultural, a intolerância religiosa e o racismo religioso e estrutural. Também foram debatidas as violências praticadas nos eixos da juventude negra, da primeira infância, do idoso, da pessoa com deficiência e demais categorias sociais.

A V Conferência Municipal de Igualdade Racial de São João de Meriti ocorrerá no dia 9 de fevereiro, das 8h às 17h, em modo híbrido.