Calendário de vacinação contra covid-19 para crianças em São João de Meriti Divulgação/ PMSJM

Publicado 31/01/2022 18:52

A Prefeitura de São João de Meriti vacina nesta terça-feira, 1 de fevereiro, crianças de 8, 9, 10 e 11 anos de idade sem comorbidade e sem deficiência. Para evitar aglomeração, foram disponibilizados seis pontos para a imunização dos pequenos. O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 14h.



No ato da imunização, é preciso apresentar RG ou certidão de nascimento da criança, caderneta de vacinação, se houver e cartão do SUS. Nos casos das crianças com comorbidade e com deficiência, 5 a 11 anos, apresentar laudo médico ou documento que comprove a condição.



Ainda segundo a pasta, as crianças acompanhadas pelo Programa Melhor em Casa serão vacinadas nas residências delas, de acordo com a programação da equipe correspondente à área.



Todas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.



Confira a seguir a lista com os endereços dos pontos de vacinação:



Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti



Escola Municipal Unidade Integrada do 1º Grau

Rua Floriana, 98 - Coelho da Rocha



Escola Municipal Carlos Teixeira

Rua Rio Claro, 20 - Jardim Alegria



Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 180 - Presidente João Goulart

Rua Três, s/n° - Parque Juriti



Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 132

Rua Torres Homem, s/nº - Éden



Escola Municipal Iracema Campos Fernandes

Rua Elizário de Souza, 600 - Vila Norma