Asfalto Novo chegou no Morro do Cobra, no Parque Barreto e Parque Araruama - Divulgação/ PMSJM

Publicado 31/01/2022 22:26

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob), avançou com o programa Asfalto Novo, que leva pavimentação asfáltica a diversos bairros da cidade, e atuou na Rua Maria Soares Sendas, no Parque Barreto, na Rua Chaves Pinheiro, Parque Araruama, e no Morro do Cobra.



A meritiense Almerinda de Carvalho comentou que a rua onde mora estava precisando dos serviços e agradeceu o trabalho dos agentes: “A Prefeitura está asfaltando todas as ruas da nossa cidade, como é bom ver os bairros de cara nova. Agradeço ao Dr. João, Deputado Valdecy da Saúde e o Secretário Executivo Márcio Reis”.



A pasta informou que a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuarão e a população pode enviar mensagens via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.