Representantes municipais estiveram no condomínio logístico e parabenizaram a empresa - Divulgação

Representantes municipais estiveram no condomínio logístico e parabenizaram a empresaDivulgação

Publicado 03/02/2022 12:30

Nesta quarta-feira (2), o condomínio logístico da Prologis, na Dutra, recebeu a Licença de Operação de Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários durante reunião com representantes da prefeitura de São João de Meriti e da Secretaria Municipal de Ambiente do Município.



O documento atesta que o condomínio está de acordo com a legislação ambiental local e faz o tratamento do seu esgoto antes de lançá-lo na rede pública. O prefeito de São João de Meriti Dr. João, o secretário Municipal de Meio Ambiente André Mazoni e o deputado estadual Valdecy da Saúde veem esta Licença com muita satisfação para o progresso do município.



O deputado Valdecy da Saúde destaca que " São João de Meriti está numa crescente de conquistas na área empresarial e industrial. Ter uma parceira como a Prologis nos orgulha. Não só por abrir frente de trabalho e oportunidades para os moradores, mas também, pela adequação e preocupação em seguir as normas ambientais. Uma empresa, que como nós, preza pela qualidade de vida da população."



Reunião com representantes da prefeitura de São João de Meriti e da Secretaria Municipal de Ambiente do Município Divulgação

O Prologis Dutra RJ terá cerca de 185.000m² construído após a finalização do sexto e último galpão do parque e, segundo Hermano Souza, Vice Presidente e Market Officer da Prologis, “o cuidado com o meio ambiente e com as comunidades onde atua são características de todos os nossos condomínios. A Prologis está focada em operar com práticas sustentáveis e, inclusive, os galpões já em operação do condomínio receberam a certificação Leed Platinum, a mais alta da categoria”.