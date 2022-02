Sesc Verão 2022 recebe o bicampeão olímpico Giovane Gávio em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 05/02/2022 10:00

Depois do sucesso que foi o primeiro dia do Sesc Verão em São João de Meriti, o evento avança com atividades gratuitas neste fim de semana, dias 05 e 06 de fevereiro, na Vila Olímpica do município. O bicampeão olímpico Giovane Gávio é uma das atrações.



Diversas atividades serão oferecidas ao longo de todo sábado (5) e domingo (6). No primeiro fim de semana, parte do time de vôlei feminino Sesc Flamengo realizou uma atividade na quadra poliesportiva com os visitantes que puderam bater uma bola com atletas profissionais.



O prefeito de São João, Dr. João esteve no local e parabenizou toda a organização: “Quero parabenizar o secretário de Esporte e Lazer Dinho Meriti, um homem que está trabalhando muito e mudou toda a história do esporte de São João de Meriti. Hoje a nossa Vila tem vida e é a melhor da Baixada Fluminense, pela localização e pela estrutura. Já adianto aqui que vamos lançar o projeto Mais Esporte Meriti, em que vamos levar o esporte para todas as praças do município” disse.



Confira as atividades oferecidas no Sesc Verão 2022:



No dia 05 de fevereiro (sábado), das 10h às 17h, a programação inclui as exposições “Conhecendo a Cultura Maker - Instalação Mundo 3D/Mais Leve que o Ar” e “ACT Arena Gamer - RPG e Board Games”, além das atividades: Sarau de Slam – Poetas Compulsivos, clínicas de basquete e futevôlei, campeonato de basquete 3x3, orientação em saúde, entre outras.



No dia 06 de fevereiro (domingo), das 10h às 17h, os visitantes poderão curtir o som do DJ Demmer BXD, visitar exposições, participar de atividades de orientação em saúde, assistir a uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio, e participar de uma clínica de voleibol com o ídolo. Haverá, ainda, show com atletas de fut 7 do cenário nacional, além de aula de ritmos, clínica de freestyle, recreação com brinquedos gigantes e muito mais.



O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São João de Meriti, Sérgio Claro, convocou toda população para prestigiar o evento e garantiu que será um marco na cidade: “Sei da importância do Sesc Verão em todos os lugares onde foi realizado. Como presidente do Sincovame, tenho certeza que tudo que será realizado aqui ficará marcado no pensamento de cada meritiense. A minha eterna gratidão em nome do meu povo”, declarou.