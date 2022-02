Material apreendido por agentes do 21º BPM, em São João de Meriti - Divulgação

Material apreendido por agentes do 21º BPM, em São João de Meriti Divulgação

Publicado 04/02/2022 10:40

Policiais Militares do 21°BPM prenderam em flagrante dois indivíduos com um revólver, um rádio transmissor e grande quantidade de entorpecentes no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Segundo informações da PM, agentes flagraram os dois suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, durante patrulhamento pelo bairro citado. A equipe deu ordem de parada e após abordagem, foi confirmado o fato.



A ocorrência foi encaminhada a 54ª DP, em Belford Roxo, para registro