Estiveram presentes na visita técnica o prefeito Dr. João, deputado estadual Valdecy da Saúde, vereadores e representantes Beto Franzen e Fabrício TK

Publicado 07/02/2022 17:27 | Atualizado 07/02/2022 17:50

Na manhã desta segunda-feira (7), foi apresentada para a população a estrutura que abrigará a primeira horta do município de São João de Meriti, localizada no Parque Analândia. A estufa para a horta comunitária está sendo construída na Rua Tapajos e irá atender os moradores locais. Com 264 metros quadrados de área construída, a novidade terá pés de diversos legumes e hortaliças.



O deputado Valdecy da Saúde acredita que a estrutura vai trazer melhor qualidade de vida pra quem mora na beira do canal:



“Canalizamos toda esta extensão, quase 500 metros, e chamamos para o projeto o secretário de Agricultura do Estado, Marcelo Queiroz. Estamos realizando um sonho de décadas dessas famílias. A horta suprirá parte das necessidades dos moradores do Parque Analândia e dos bairros do entorno. Sempre falo que a união faz a força, e essa sintonia entre Alerj, Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras municipais é que vai transformar, para melhor, a vida das pessoas".

Estiveram presentes na visita técnica o prefeito Dr. João, os vereadores, Dra. Letícia Costa, Rogério Fernandes, Rodrigo Pit, Dudu Padrinho e Marcinho da Cesta Básica, além do secretário executivo, Márcio Reis, quem teve grande importância no processo.



Dona Gina Santos, 74 anos, dona de casa, moradora há 53 do Parque Analândia, achou ótima a iniciativa: "Esse lugar era uma lixeira com esgoto a céu aberto, estou muito feliz, nunca vi nada parecido".

A moradora do Parque Analândia, Dona Gina Santos, 74 anos Beto Franzem

Cabe ressaltar que a primeira horta comunitária em São João de Meriti é uma indicação do deputado Valdecy da Saúde, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (secretário Marcelo Queiroz).