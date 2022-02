Da esquerda para a direita: Roberto Barcelos, gerente do Sesc de São João de Meriti; Giovane Gávio, multicampeão de vôlei e o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti - Beto Franzen

Publicado 07/02/2022 21:51

Durante três dias de evento, cerca de 6.000 pessoas puderam vivenciar a experiência do Sesc Verão 2022 na Vila Olímpica de São João de Meriti. Diversas atividades foram oferecidas como: exposições, orientações em saúde, show com atletas de fut7 do cenário nacional, além de aula de ritmos, clínica de freestyle, recreação com brinquedos gigantes e muito mais.



Neste domingo, 6, foi o encerramento das atividades. O público pôde participar de uma palestra com o multicampeão de vôlei, Giovane Gávio, que logo após realizou uma clínica de voleibol com os participantes.



O secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, declarou: “Foram três dias excepcionais, em que muitas pessoas participaram de experiências únicas e incríveis. Mais uma vez não posso deixar de agradecer ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde e à equipe da Vila Olímpica. Como sempre falo, iremos e colocaremos nossa cidade em todos os pódios esportivos do nosso Estado. Podem ter certeza de que outros eventos virão”.



Atletas que participaram do jogo das estrelas Beto Franzen

Personalidades do esporte como Donizete, Mauro Galvão, Valber, Wellington, Sorato, Nélio e Neném do beachsoccer e os atletas da Vila Olímpica também participaram.



“O evento foi maravilhoso, nunca tinha visto algo dessa proporção, pois não é todo dia que temos a oportunidade de ter o Bernardinho, Léo Lindoso e o Giovane Gávio aqui na Baixada. Só tenho a agradecer ao Dinho, ao Prefeito e ao Valdecy da Saúde por todas as melhorias e investimentos realizados na prática esportiva em nosso município”, comentou Diego Lopes, atleta da Vila Olímpica e participante da ação.



Diego Lopes, atleta da Vila Olímpica e participante da ação Sara Dutra

Para o gerente do Sesc São João de Meriti, Roberto Barcelos: “É um grande prazer para nós, do Sesc, promover esse projeto aqui na Baixada. O evento superou a nossa expectativa, cerca de 6.000 pessoas puderam vivenciar essa experiência, proporcionando bem-estar físico e mental à população nesse tempo de pandemia”.