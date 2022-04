Shopping Grande Rio celebra a Páscoa com oficinas para crianças - Divulgação/ Victor Fernandes

Shopping Grande Rio celebra a Páscoa com oficinas para criançasDivulgação/ Victor Fernandes

Publicado 13/04/2022 22:11

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, vai comemorar a Páscoa promovendo oficinas gratuitas para as crianças. Entre os dias 15 e 17 de abril, a criançada vai colocar a mão na massa e irá decorar mini ovos de chocolate. As atividades são gratuitas e as vagas limitadas.



As turmas serão compostas por 13 participantes e cada oficina terá duração de aproximadamente de 20 minutos. A atividade será em um espaço dedicado especialmente para o aprendizado, ao lado da loja Casa&Vídeo.



Crianças de 3 a 12 anos poderão participar das oficinas e as inscrições devem ser feitas pelo responsável no site do Shopping Grande Rio, basta selecionar a data e horário.



De acordo com a organização, as oficinas terão supervisão de monitores especializados para a segurança dos pais. Ao final da brincadeira, os participantes poderão degustar ou levar para casa suas deliciosas criações.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, em São João de Meriti.



Serviço: Páscoa no Shopping Grande Rio

Data: 15 a 17 de abril (sexta, sábado e domingo)

Horário: 15h às 18h

Evento gratuito