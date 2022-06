Pistola encontrada com o criminoso - Divulgação

Pistola encontrada com o criminosoDivulgação

Publicado 29/06/2022 22:29

Uma equipe do 21° BPM, em São João de Meriti, prendeu um suspeito enquanto realizava patrulhamento de rotina no bairro Éden. A identidade do criminoso não foi revelada.



Durante a ocorrência os policiais encontraram uma pistola.



O material apreendido e o acusado foram encaminhados para a Delegacia da região.