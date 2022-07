Uma pistola e drogas foram apreendidas - Reprodução

Publicado 28/07/2022 23:13

Um suspeito foi baleado após um grupo criminoso trocar tiros com policiais do 21º BPM, no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo a polícia, o indivíduo foi encontrado ferido após breve confronto na Rua Piauí. O ferido, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido ao hospital da região.

Uma pistola e drogas foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na delegacia.