Abertura da Semana da Conscientização do Aleitamento Materno vai ocorrer no auditório do Meriti PreviDivulgação/ PMSJM

Publicado 08/08/2022 20:54

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta terça-feira, 9 de agosto, a abertura da Semana da Conscientização do Aleitamento Materno. No evento, especialistas e representantes irão repassar e apresentar informações para fortalecer a amamentação, educando e orientando os presentes.



A semana do aleitamento materno é uma campanha que mostra a importância e incentiva as mulheres a amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, se possível. “O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter”, informou a organização.



Para o Organização Mundial da Saúde, OMS, mães devem amamentar os bebés durante os primeiros seis meses de vida com vista a conseguirem um crescimento, desenvolvimento e saúde ideais.



O evento ‘Abertura da Semana da Conscientização do Aleitamento Materno’ vai ocorrer no auditório do Meriti Previ, Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Jardim Meriti, às 9h. A entrada é gratuita.