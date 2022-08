Dupla foi presa na Venda Velha, em São João de Meriti - Pixabay

Publicado 03/08/2022 21:22

Dois criminosos foram presos nesta terça–feira (2), após tentarem fugir de uma abordagem policial, realizando disparos de armas de fogo em direção à equipe, na Rua Vinte e Três de Agosto, bairro Venda Velha. A ação foi realizada por PM’s do 15º BPM (Duque de Caxias), reforçando o patrulhamento na região do 21º BPM (São João de Meriti).



Segundo informações, depois de estabilizar o terreno, agentes encontraram os dois suspeitos feridos armados com duas pistolas. As identidades dos acusados não foram divulgadas.



A dupla foi socorrida ao Pronto Socorro. O veículo foi recuperado e encaminhado para a delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada.