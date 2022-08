Calendário de vacinação contra a covid-19 em Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 01/08/2022 20:02

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou o calendário de vacinação contra a covid-19 desta semana, de 01 a 06 de agosto, referente à primeira, segunda, terceira (dose de reforço) e quarta dose (segunda de reforço).



A segunda dose de reforço já está sendo aplicada para quem tem 40 anos de idade ou mais, além das pessoas imunossuprimidas com apresentação do laudo médico. Profissionais da Saúde com 35 anos de idade ou mais e que atuam em São João de Meriti também estão incluídos.



No ato da imunização é necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto.



Veja os locais de vacinação:



2º dose de reforço



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole

- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João

- ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes

- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

- Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM).



Maiores de 18 anos



- USF Tibagi

- USF de Vila São João

- ESF da Vila Tiradentes

- USF da Vila União

- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

- Paróquia Nossa Senhora da Glória



Crianças de 5 a 11 anos de idade



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

- ESF Vila Norma

- ESF Parque Alian

- ESF Novo Rio

- ESF Tibagi

- ESF da Vila Tiradentes