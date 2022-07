Chá dançante dos idosos cadastrados no Centro de Referência de Assistência Social é realizado em Meriti - Elias Niccácio

Publicado 29/07/2022 23:32

Com o objetivo de promover atividades inclusivas, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou o chá dançante dos idosos cadastrados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Éden.



A secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho, reforçou que a pasta seguirá trabalhando em prol do bem-estar e da inclusão da pessoa idosa. “Essas atividades são de suma importância para esse grupo, pois buscamos trabalhar com eles valores como alegria e companheirismo. Muitas coisas boas ainda irão acontecer nesse espaço e só tenho que ao prefeito por nos ajudar a proporcionar momentos de lazer para os nossos idosos”, disse.

Nalva Marques,61 anos, usuária do serviço, comentou as atividades promovidas pelo CRAS: “Gosto muito das atividades realizadas, participo de várias e isso me ajuda muito. Aqui somos muito bem acolhidos pela equipe e tudo aqui é motivo de festa”, ressaltou.



Para participar do grupo de idosos do CRAS, basta procurar uma das unidades do Centro de Referência da Assistência Social e se cadastrar. São João possui quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), sendo eles:



CRAS Éden: Rua Ana Brito da Silva, 2.470 – Éden

CRAS Íris: Rua Copacabana, 50 – Jardim Íris

CRAS Vila São José: Avenida Comendador Teles, 3.199 – casa 2 – Vila São José

CRAS Centro: Rua São João Batista, 742 – Centro



