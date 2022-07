SAMU realiza treinamento para colaboradores da área da Saúde - Rayane Magalhães

Publicado 29/07/2022 19:53

O Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou mais um treinamento para colaboradores da área da Saúde de São João de Meriti. A capacitação voltada para o atendimento de urgência e emergência foi dividida em duas turmas com aulas teóricas e práticas.



O curso reuniu técnicos de enfermagem da Unidade de Emergência Infantil do município. "Participar desse curso com o SAMU é aprender cada vez mais porque nós precisamos nos reciclar. É uma forma de melhorar o meu atendimento ao próximo e eu percebo esse aperfeiçoamento cada vez que tenho uma oportunidade assim", disse Ralfo de Menezes, técnico de enfermagem do município.



A capacitação teve como objetivo qualificar os profissionais, fator fundamental para que eles saibam avaliar bem cada situação e para que seja feito o procedimento adequado durante o atendimento, segundo a pasta.



SAMU



O SAMU 192 é um serviço gratuito que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de equipes capacitadas acessado pelo número “192” e acionado por uma Central de Regulação das Urgências.



O SAMU Meriti realiza os atendimentos em residências, locais de trabalho e vias públicas e conta com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e condutores socorristas.