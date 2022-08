Alunos da rede municipal - Deborah Vitória

Publicado 01/08/2022 19:13

Promovendo a inclusão e a integração das crianças por meio de brincadeiras e de muita diversão, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Educação, realizou a primeira colônia de férias para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Ação aconteceu entre os dias 18 e 29 de julho, na Vila Olímpica.



O prefeito de Meriti, Dr. João ficou satisfeito com a iniciativa: “Estou muito orgulhoso da Colônia de Férias realizada pela Secretaria de Educação, em parceria com as Secretarias de Esporte e de Saúde. A criançada adorou e tudo foi feito com muita segurança e alegria. Nada melhor do que proporcionar opções de lazer para a garotada no período de recesso escolar”.



Ao todo, cerca de cinco mil crianças, com idade entre 8 e 13 anos, de 44 escolas, participaram das atividades recreativas e pedagógicas. Evento contou com a parceria das Secretarias de Esporte e Lazer, de Saúde, de Trânsito e Transporte e de Ordem Pública.



O secretário de Educação, José Carlos, agradeceu a atuação do prefeito e a parceria das secretarias envolvidas na ação: “Era contagiante a alegria e o sorriso das crianças em cada atividade, o que nos faz acreditar que estamos no caminho certo. Erramos algumas vezes, mas acordamos todos os dias tentando melhorar e proporcionar o melhor para nossos alunos. Tenho a sorte de atuar em uma gestão que possui os olhos voltados para Educação e me dado total apoio para promover essas ações. Não posso deixar de agradecer, também, a cada secretário e suas respectivas equipes pelo total apoio prestado durante essas duas semanas. Muito obrigado!”.



Educar com competência, comprometimento e muito afeto é a missão da Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti.