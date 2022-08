Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP) - Divulgação/ 21º BPM

Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP)Divulgação/ 21º BPM

Publicado 03/08/2022 00:20

O 21º BPM, em São João de Meriti, apresentou os resultados dos trabalhos efetuados pela corporação durante o primeiro semestre de 2022. A queda da criminalidade no município é fruto de muito trabalho e compromisso, segundo a equipe.



Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o ISP, e foram apresentados no início do último mês.



Agentes conseguiram alcançar as metas, participando das atividades, operações e blitz nas ruas.



Veja o ranking de redução dos índices criminais:



40% Letalidade violenta

30% Roubo de rua

21% Roubo de veiculo

13% Roubo de carga