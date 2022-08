Covid-19: Brasil tem registra 267 mortes nas últimas 24 horas - Pixabay - Creative Commons

Covid-19: Brasil tem registra 267 mortes nas últimas 24 horasPixabay - Creative Commons

Publicado 01/08/2022 22:56

No boletim covid-19 desta segunda-feira (1), o município de São João de Meriti contabilizou quinze novos casos da doença. De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Meriti tem, ao todo, 28.612 casos positivos. O número de óbitos, 1.490, não registrou casos nesta atualização.



Ao todo, 27.190 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 12 e podem ser descartados 5251 casos.

Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Centro, 946 casos, Jardim Metrópole, 635 casos e Coelho da Rocha com 396 casos. A maioria dos registros, 23.765, não teve sua localidade informada.

Vacinação

São João de Meriti aplica a segunda dose de reforço em quem tem 40 anos de idade ou mais, além das pessoas imunossuprimidas com apresentação do laudo médico. Profissionais da Saúde com 35 anos de idade ou mais e que atuam em São João de Meriti também estão incluídos.

Atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e aos sábados, das 8h às 12h.