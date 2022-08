Edital publicado no site da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras - Reprodução

Publicado 05/08/2022 21:20 | Atualizado 05/08/2022 21:32

A cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, anunciou mais uma conquista do governo. Nesta sexta-feira (5), foi publicado no site da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras o edital de duplicação dos viadutos sobre a Via Dutra nos quilômetros 167 (próximo ao Shopping Grande Rio) e 168 (em direção a Vilar dos Teles).



A obra tem um valor estimado de R$ 42.023.753,15 (quarenta e dois milhões vinte e três mil setecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).



O projeto vai beneficiar toda a população que reside na cidade. A obra foi anunciada desde abril deste ano durante o evento Cresce Mais Meriti. “Ao todo, 700 milhões de reais estão sendo enviados ao município para a execução de todas as obras”, disse o prefeito, Dr. João, na ocasião.



Outros projetos estão saindo do papel e virando realidade. O Centro Especializado em Reabilitação, localizado no Parque Araruama, será referência em reabilitação física e intelectual e contará com equipamentos modernos para garantir o melhor atendimento à população meritiense.



O Centro Integrado de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, localizado na Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti, terá formação técnica e profissionalizante, é uma parceria da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) com a Prefeitura de São João de Meriti.