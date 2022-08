Abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno em Meriti - Jennifer Sarmento

Publicado 09/08/2022 19:25

Um encontro entre profissionais da Saúde e representantes marcou a abertura do Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, em São João de Meriti. O evento foi promovido pela Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.



As atividades pretendem trabalhar com os profissionais da Saúde a conscientização em relação à amamentação. O tema escolhido foi "Fortalecer a Amamentação. Educando e Apoiando".



“O Agosto Amarelo é uma data de grande importância, pois trabalha os benefícios da amamentação para criança e para mãe. Assim, os bebês crescem saudáveis e com menos de chance de ter obesidade. E só tenho que agradecer ao prefeito Dr. João a oportunidade de trabalhar pautas de grande relevância aqui no município”, destacou a secretária de Saúde, Marcia Lucas.



Da esq. para a dir. : subsecretária de Saúde Drª Malu e a secretária de Saúde Marcia Lucas Jennifer Sarmento

A ação contou com a presença da secretária de Saúde Marcia Lucas, da subsecretária de Saúde Dra. Malu, da representante do Conselho Municipal de Saúde Heloiza Constantino, do superintendente de Programas da Saúde Anderson Silva, da coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) Maria Aparecida e da superintendente do Programa Estratégia de Saúde da Família Thayana Braz.



Para a subsecretária de Saúde Drª Malu, a saúde começa pela boca, fazendo com que a criança desenvolva um relacionamento materno afetivo e desenvolva a imunidade. “O que estamos realizando aqui hoje é um incentivo e temos certeza de que estamos dando o primeiro passo além do pré-natal aqui no município, um serviço de excelência”.