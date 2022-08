Vacinação contra Meningite começou no dia 8 de agosto - Divulgação/ PMSJM

Publicado 10/08/2022 15:13

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a Campanha de Vacinação contra a Meningite para trabalhadores da Saúde e crianças de 5 a 10 anos que nunca tomaram a vacina.



Meritienses devem apresentar o CPF, cartão do SUS, documento com foto e no caso dos trabalhadores da saúde, carteira funcional acompanhada do contracheque, no ato da imunização.



Todos os Postos de Saúde da Atenção Básica do município estão realizando atendimento, das 8h às 17h.



A vacina



A vacinação contra a meningite é indicada para auxiliar na proteção de crianças com idade superior a 2 meses e adultos até os 59 anos de idade, contra a doença causada pela bactéria Neisseria meningitidis do grupo B.