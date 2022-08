Emissão de RG para alunos do CIEP 138 Municipal Dauta Jabert Barreto - Divulgação/ PMSJM

Emissão de RG para alunos do CIEP 138 Municipal Dauta Jabert BarretoDivulgação/ PMSJM

Publicado 10/08/2022 14:48

A Secretaria de Trabalho e Renda em parceria com a Secretaria de Educação realiza nesta semana o ‘Pequeno Cidadão Meritiense’, ação para emissão do documento (RG) de alunos matriculados nas escolas da rede municipal de São João de Meriti. A pasta está no CIEP 138 Municipal Dauta Jabert Barreto, na Rua Joaquim Coelho Álamo s/n°, Agostinho Porto, das 9h às 15h.



Para participar, o estudante precisa ter entre 6 meses e 16 anos, está matriculado na rede municipal de ensino e ainda não possuir RG.



O projeto além de garantir a cidadania dos jovens, combate o desaparecimento infantil.



Segunda via de identidade:



Para solicitar a segunda via da identidade para crianças é necessário pagar uma taxa. O cidadão que provar hipossuficiência financeira poderá ser beneficiado pela isenção, mas isso só será avaliado pelos atendentes.



Serviço: Emissão de RG

Endereço: CIEP 138 Municipal Dauta Jabert Barreto, Rua Joaquim Coelho Álamo s/n°- Agostinho Porto

Horário: das 9h às 15h

Idade: entre 6 meses e 16 anos.