Águas do Rio realiza recadastramento de clientes na Baixada Fluminense - Divulgação

Águas do Rio realiza recadastramento de clientes na Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 18/08/2022 14:10

O recadastramento de clientes da Águas do Rio, concessionária responsável pela água de São João de Meriti, segue nesta semana. Os profissionais estão visitando residências no Centro, com o objetivo de atualizar os dados que facilitarão a interlocução entre concessionária e clientes.



Os clientes que participarem das ações de recadastramento ou atualização de dados poderão ganhar um bônus na próxima fatura.



As visitas acontecem nos dias de semana das 8h às 18h. Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h.



A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por Whatsapp e ligação.