O ex-prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos - Divulgação

Publicado 23/08/2022 20:46 | Atualizado 23/08/2022 20:47

Os eleitores de São João de Meriti, na Baixada fluminense, estão bem atentos para os discursos e promessas de seus representantes que buscam uma vaga na câmera dos deputados este ano. Isso porque a candidatura do ex-prefeito de São João de Meriti Sandro Matos (Solidariedade), foi bastante comentada nas redes sociais após pedido de impugnação enviado pela Procuradoria Regional Eleitoral do Rio ao TRE.



Sandro Matos, que governou a cidade durante dois mandatos, responde por irregularidades em contas de gestão. O Ministério Público lembra que Matos teve contas referentes aos exercícios de 2015 e 2016 reprovadas pela Câmara de Vereadores de São João de Meriti e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).



Seguindo a Leia da Ficha Limpa, Sandro ficaria inelegível por oito anos.



A PRE já havia questionado o registro de candidatura do ex-prefeito após condenação do TCU por não comprovação do destino de R$ 400 mil em recursos federais à gestão da saúde.



Lançamento de campanha



O evento de lançamento oficial da candidatura de Sandro, alvo de críticas nas redes sociais, aconteceu no último sábado (20) em um clube de Meriti. Alguns jornalistas nomearam a reunião como “palanque do pendurado” e rendeu comentários na classe política.



Mesmo com a candidatura não definida, o ex-prefeito de São João de Meriti segue na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília.