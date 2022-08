Professores mediadores, interpretes de libras e profissionais de apoio à inclusão - Deborah Vitória

Publicado 22/08/2022 12:00

A Subsecretaria de Educação de São João de Meriti realizou o Encontro de Formação para cerca de 400 profissionais da área que foram recém-contratados. O curso ocorreu nos dias 18 e 19 de Agosto, em dois locais.



Na Universidade Anhanguera, estavam os agentes educativos, que trabalham com a Educação Infantil nas creches municipais. O objetivo foi apresentar a proposta curricular e oferecer orientações sobre a rotina de trabalho.



Os professores mediadores, intérpretes de libras e profissionais de apoio à inclusão, estiveram no auditório da Escola Municipal Professora Graça Grijó, antigo Colégio Fluminense, onde a Coordenadoria de Educação Especial Inclusiva os orientou quanto ao desenvolvimento do trabalho realizado com os alunos com deficiência para garantir a inclusão.



O secretário da pasta, José Carlos, esteve presente aos encontros e deixou uma mensagem de boas-vindas e incentivo aos servidores: “Vocês desempenham um papel de extrema importância na vida dessas crianças. Quando os alunos estão em nossas escolas, existem centenas de pais e mães confiando que seus filhos estão sendo bem cuidados. Por isso, é fundamental que vocês desempenhem o trabalho de vocês com excelência.”

Em junho deste ano, a Secretaria Municipal de Educação realizou a seleção para contratação temporária desses profissionais que atendem aos alunos da Educação Especial e da Educação Infantil.