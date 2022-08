Asfalto chegando nas Ruas Márcia e Maurício, na Venda Velha - Divulgação/ PMSJM

Publicado 19/08/2022 10:00

A Prefeitura de São João de Meriti deu início ao serviço de recapeamento do asfalto em ruas do bairro Venda Velha. As obras executadas pelos agentes da Secretaria de Serviços Públicos foram realizadas nas Ruas Márcia e Maurício.



O meritiense Paulo Sérgio agradeceu o serviço: “Estamos na melhor época de se viver em São João de Meriti. As melhorias cresceram e podem ser vistas rua por rua. Agradeço ao Dr. João e Deputado Valdecy da Saúde pelo olhar digno e focado com cada morador do nosso bairro”.



Segundo a organização, a pasta tem realizado o recapeamento do asfalto em todo município.



A pasta informou que a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuarão e a população pode enviar mensagens via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.