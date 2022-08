Equipe da Associação Brasileira de Futebol em Cadeiras de Rodas (ABFC) e parceiros - Edgar Maciel

Publicado 18/08/2022 19:53

Cerca de 40 pessoas participaram da segunda etapa do Encontro Nacional de Futebol de Cadeira de Rodas em São João de Meriti. A ação visa conscientizar gestores da área sobre a importância da acessibilidade e da inclusão dos cadeirantes em todos os projetos.



“Esse evento é de grande importância e escolhemos a Baixada Fluminense para demonstrar que o esporte é inclusivo e de fácil acesso para todos,” afirmou o presidente da Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas, Marcos Antônio.



Esse é o primeiro campeonato de futebol de cadeira de rodas em que o amistoso será na Baixada Fluminense, segundo a organização. O jogo contará com a Seleção Brasileira e será realizado na quadra da Escola Municipal Profª Graça Grijó.



Nando do Nascimento, atleta da ABFC Edgar Maciel

Para o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, é prazeroso receber um evento desse porte na cidade. “Temos feito um lindo trabalho de inclusão. Só tenho que agradecer ao Marcos, presidente da ABFC, por ter escolhido São João de Meriti como sede do evento. Não tenho dúvidas de que o esporte transforma a vida das pessoas e a nossa pasta trabalhará incansavelmente em prol dessa causa. Não posso deixar de agradecer ao prefeito, Dr. João, por ter me confiado essa tarefa”.



Secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti Edgar Maciel

A professora e coordenadora do curso de bacharelado em Educação Física da Universidade Estácio de Sá, Ana Paula, destacou a parceria entre a instituição e a secretaria: “Estamos pensando a inclusão, tendo a oportunidade de capacitar e formar professores que conseguem trabalhar com as diferenças. Dentro disso, contamos com a parceria da Secretaria de Esporte e Lazer, que muito tem contribuído com nosso curso”.



O encontro contou também com a participação do presidente da ABFC, Marcos Antônio; do presidente da Fédération Internationale de Powerchair Football Association (FIPFA), Ricky Stevenson; do presidente Zona das Américas, Pablo Del Puerto; da coordenadora do curso de Educação Física da Estácio de Sá, Ana Paula Santos; da conselheira do Conselho Regional de Educação Física-1, Ana Paula Ramos; da diretora do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2, Denise Flávio; do diretor de desenvolvimento científico da ABFC, Renato de Paula; das psicólogas da Casa Hunter, Camila e Stephanie; da coordenadora de Saúde da ABFC, Márcia Fernandes e a fisioterapeuta especialista em medicina do esporte e atividade física, Camila Vasconcellos.